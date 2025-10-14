achtergrond

Alle NL studenten krijgen gratis Volkskrant, Trouw, AD en andere DPG-titels "om desinformatie tegen te gaan"

En studenten waren al zo rechts! Erik Roddenhof, CEO DPG Media: "Het gros van de jongeren komt voornamelijk met nieuws in contact via social media waar het bulkt van fake news en waarvan bewezen is dat jongeren deze moeilijk of niet kunnen onderscheiden van feiten". Nou, even een selectie uit 's lands kwaliteitskranten:

Hoofdredacteur Volkskrant: "Niet Trump, maar Qatar verdient Nobelprijs voor de Vrede"

Hetzelfde maar dan door een Schrijver

Trouwtje laat je horen!

Wat kan-ie dichten hè (ook Trouw)

En dan Algemeen Dagblad voor de nieuwsgaring (citeert hier overduidelijk nep-account Ivanka Trump)

Bent u weer bij

Tags: DPG, Volkskrant, Trouw
@Spartacus | 14-10-25 | 14:55 | 92 reacties

