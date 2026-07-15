Na vier dagen is iedereen wel een beetje kwijt welke aanval er nou precies nog een vergelding is, en het begint te voelen alsof de oorlog toch langzaam weer opschaalt. CENTCOM schreef drie uur geleden:

"CENTCOM heeft op 14 juli om 22.00 uur (ET) een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran afgerond, waarbij tientallen militaire doelen in de buurt van de Straat van Hormuz en de Iraanse kustgebieden werden getroffen. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, drones en marineschepen vuurden tijdens de zeven uur durende aanval precisiewapens af op Iraanse raket- en dronebases, marinecapaciteiten en kustverdedigingssystemen om het vermogen van Iran om commerciële scheepvaart en burgerbemanningen te bedreigen verder te verzwakken."

Daarbij leek Trump gisteravond (bovenstaand) vrij letterlijk te zeggen dat de aanvallen vanavond opgeschaald zullen worden tenzij Iran terugkeert naar de onderhandelingstafel: "We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after... We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate." Noot: hij zegt 'alle energiecentrales en bruggen', niet een paar.

Ook heeft Trump gisteren de zeeblokkade van Iraanse havens - die mid juni opgeheven was - opnieuw ingesteld. Hier ging aan vooraf dat Iran de afgelopen dagen 7 commerciële schepen heeft aangevallen, waarbij meerdere bemanningsleden gedood of (ernstig) verwond werden. CENTCOM schrijft over de hernieuwde blokkade: "Amerikaanse strijdkrachten hebben vandaag om 16.00 uur (Eastern Time) de maritieme blokkade hervat van schepen die van en naar Iraanse havens en kustgebieden varen. Momenteel zijn er meer dan twintig oorlogsschepen van de Amerikaanse marine en honderden militaire vliegtuigen actief in het Midden-Oosten. De Amerikaanse strijdkrachten blijven waakzaam, slagvaardig en paraat."

Iran voerde ondertussen de gebruikelijke aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, waarbij ditmaal opvalt dat niet alleen de IRCG, maar ook de conventionele Iraanse krijgsmacht meedeed:

"Het leger meldt dat het de basis Al-Azraq in Jordanië met drones heeft bestookt, zo bericht de staatsomroep IRIB. Daarnaast stelt de IRGC kruisraketten te hebben afgevuurd op een logistiek centrum van het Amerikaanse leger in Mina Abdullah (Koeweit); daarbij wordt benadrukt dat de Straat van Hormuz gesloten blijft "zolang de Verenigde Staten hun agressieve daden niet staken". Volgens de staatsomroep heeft de IRGC ook faciliteiten geraakt die door de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein worden gebruikt. "Het NSI-managementcentrum, het commando- en controlecentrum, de magazijnen voor belangrijke militaire onderdelen en uitrusting, en de brandstofopslagfaciliteiten van de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein zijn vernietigd", aldus de IRGC in een verklaring die door staatsomroep IRIB werd uitgezonden." Jordanië meldt dat het drie Iraanse raketten neergeschoten heeft.

Afijn, wij gaan maar weer eens live.