Proficiat! Pauper Bokaal 2025 voor Heerlen
Minste miljonairs van Nederland
Interactieve Kaart. Percentage Nederlanders met boelveel centjes, per gemeente en uiteraard gemeente met de meeste sloebers. Handig voor straks, als het Kabinet Frans d'n Irste vermogens komt afromen, villa's gaat belasten en extra heffingen komt opleggen bij hardwerkende mensen cq oudgeldiërs. Vlucht naar Heerlen of Den Helder, nu het nog kan! Of gewoon naar het buitenland! Bye Bye Bloemendaal!
Update: Aha, vandaar
