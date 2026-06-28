Oma mag weer voor het raam i.p.v. achter de ventilator in de hoek. Nog een laatste broeierig dagje en dan is het afgelopen met de ellende / het plezier (doorhalen wat niet van toepassing is). Afgelopen nacht harde woei en veel gedonder. De Nacht van Assen ondervond hinder (erg), concert Lil' Autodeurtje ontruimd (niet erg), molen in Veldhoven omgewaaid, overal blikseminslag & brand. Een heel vette inslag in de iconische Pontsteiger in Amsterdam, waar Won Yip op de 25ste de bliksem op z'n kanis kreeg. Valkenswaard werd bijna van de kaart geveegd, door heel Nederland knakten bomen, er viel een gewonde bij een inslag in Landsmeer, twee kalfjes gingen dood na een inslag in Toornwerd en die lui bij Concert at Sea zijn aan een ramp ontsnapt. Het treinverkeer is compleet ontregeld maar dat is natuurlijk geen nieuws. We zijn er nog en zo hebben we de Grote Bloedhitte van 2026 ook weer overleefd. Waar we nu zin in hebben: een Elfstedentocht! It sil heve!