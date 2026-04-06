Niet zo lang geleden in een land hier ver vandaan, in Iran, leefde een man die Ali Khamenei heette. Volgens alle hippe mensen in Amsterdam-Noord was hij/zij (genderneutraal immers) heel bijzonder. Hij had van veel mensen rechten afgepakt, journalisten in de bak geflikkerd, vrije expressie verboden, homo's van het dak gesmeten en nog veel meer dingen die ze op de Universiteit van Amsterdam bejubelen, dus hij was een echte held. Samen met zijn vrienden van de Moraalpolitie en Revolutionaire Garde dicteerde hij mooie verhalen over liefde en eerlijkheid, en wie niet wilde luisteren werd afgemaakt of van het dak gejoekeld, maar dat was een kleinigheidje. Die houd je toch! In Nederland was Khamenei dan wel heel erg geliefd bij natuurwijnidealistische Volkskrant-Pokémon met blauw haar, in Iran luisterden vooral boze mannen met baarden heel graag naar Khamenei. Maar er waren ook mensen die boos waren op Khamenei! Zoals de Romeinen Trump en Netanyahu. Zij vonden Khamenei maar een onruststoker.

Op een dag werd Khamenei gebombardeerd. Hij was zo dood als een pier. Mensen in Iran wilden Khamenei aan een kruis nagelen, precies zoals homo's werden ophangen aan een kraan, maar dat was niet meer mogelijk. Het vercrackte lichaam van Khamenei werd namelijk in een mortuarium in Teheran gesmeten. Alle vrienden van Khamenei dachten dat het voorbij was. Oooo nee, hoe moet dat nu met onze islamitische heilstaat, rouwden ze. Er werd een grote steen voor het mortuarium gerold.

Na 3 dagen wilden 72 maagden naar het graf van die dooie om eens lekker onbeschermde maagdenseks op de dooie piemel van Khamenei uit te voeren. Maar toen ze daar aankwamen zagen ze iets bijzonders: DE STEEN WAS WEG! HET MORTUARIUM WAS LEEG! Iedereen schrok zich een hoedje. Maar toen hoorden ze dat Khamenei niet dood was. Hij was opgestaan! Een nieuwe Khamenei! Zijn vriendjes met de baarden konden het bijna niet geloven. Langzaam begrepen ze het: HET WAS DE ZOON VAN KHAMENEI! MOJTABA! Khamenei was teruggekomen om te laten zien dat islamitische haatopvattingen een soort onkruid zijn, sterker dan alles, zelfs sterker dan de dood.

Het eerste wat Khamenei deed toen hij was opgestaan uit het mortuarium was zich heel goed verstoppen. Hij koos het spreekwoordelijke hazenpad. "Wat een zacht ei", schamperde de oppositie. En daarom, lieve kinderen, is er nu dat gedoe met een 'Paashaas' en zoeken jullie naar verstopte zachte eitjes in de tuin. En daarom vieren we dus Pasen: het is een feest van hoop voor een onbezorgde toekomst voor Iran, van vrouwen zonder hoofddoek, en geloof in dat het altijd weer goed zal komen.

EINDE - ZALIG PASEN & GROETEN AAN JE SCHOONMOEDER