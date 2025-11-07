Slecht nieuws voor Betty en Gerrit en zoveel andere huurders die dachten lekker betaalbaar te huren maar ondertussen een kat in de zak huurden: jullie situatie is levensbedreigend. En wel hierom: klimaatverandering bedreigt mensen, en waar mensen zonder corporatiewoning daar wat aan kunnen doen (denk aan de deur dichthouden voor water), mogen mensen die in een corporatiewoning pitten er helemaal niks aan doen vanwege REGELTJES. In steen gebeitelde regeltjes waar de EU niks tegen doet en waardoor Betty en Gerrit het moeten doen met grondwater dat hun inboedel meeneemt of sloopt en hen misschien wel wurgt in hun slaap. Daarenboven blijkt uit nieuw onderzoek dat in corporatiewoningen 75% meer kans is op levensgevaarlijke HITTESTRESS. Het devies: ontvlucht subiet uw corporatiewoning en koop voor zes ton een veilige postzegel of huur een schuilschuur in de vrije sector voor maar 1500-2000 eurootjes per maand. Voor de stugge Betty en koppige Gerrit komt het onderzoek te laat maar u kunt uw eigen leven en dat van uw dierbaren nog redden door NU te handelen.