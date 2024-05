Weet u waar zij van Luyten goed in is? Nepnieuws en desinformatie. Want dat citaat van Menno ter Braak (1902-1940) in haar courante column vanmorgen - "Zij zijn niet in echte oplossingen geïnteresseerd, want ze hebben de misstanden nodig om te kunnen blijven schelden. Dat is ook het enige waar ze echt verstand van hebben: schelden en haten. Ze hebben geen enkel positief idee, het enige wat ze willen is het uitleven van het ressentiment. Ook opvallend: ze haten intellectuelen, ze haten kunstenaars, ze haten cultuur, ze haten alles wat niet net zo gewoon is als zij zijn" - is helegaar niet van Ter Braak. Het is namelijk een verzonnen citaat van blast from the past Rob Riemen, een bedrog dat reedsch 13 jaar geleden aan den duisternis werd onttrokken door Reciteerder des Vaderlands Martin Bosma. Lekker bezig Luyten; gevalletje rancuneuze recidive dit. Groetjes aan Timmerfrans.