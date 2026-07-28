Opvallend. De afgelopen dagen was er GEDOE rond Tofik Dibi, nog altijd gemeenteraadslid in Amsterdam namens BIJ1, die kennelijk geen vaste woon- of verblijfplaats meer heeft en gezocht wordt vanwege schulden. Op Twitter zagen we her en der mensen opduiken die aankondigden dat ze hun eerdere berichten over hem gewist hebben omdat het een 'persoonlijk drama' betreft.

En nu reageert Tofik via het Instagramkanaal van zijn partij met een typisch Tofik Dibi bericht. Hij zegt namelijk dat hij iets met ons gaat delen, en plaatst vervolgens een bericht vol gezeik op De Telegraaf, vertelt wat voor verschrikkelijke krant De Telegraaf is, levert commentaar op De Telegraaf en klaagt over hoe zwaar hij het heeft. Het meest concrete is nog dit: "Schulden, dakloosheid, werkloosheid, mentale en fysieke klappen, huiselijk geweld, discriminatie, een meedogenloze pro-Israël lobby. Ze zijn allemaal voorbij gekomen dit jaar." Nogal een bonte opsomming van iemand die kennelijk nog altijd namens een politieke partij spreekt, en ook raadslid is namens die politieke partij.

Sterker nog, Dibi kondigt aan dat hij gewoon doorgaat: "In de gemeenteraad mijn nieuwgevonden gemeenschap vertegenwoordigen, voelt als roeping. De liefde die ik heb ervaren wil ik teruggeven. Dat is de missie." Sure Tofik, maar misschien verdient die nieuwgevonden gemeenschap een volksvertegenwoordiger met wie je gewoon kunt samenwerken? En die duidelijk maakt wat er met hem aan de hand is, in plaats van deze reactie waarin hij zich wentelt in slachtofferschap zonder enige zelfreflectie?

En hee. Rest van BIJ1, of wat daar nog van over is. Hoe heet dit in jullie taaltje ook alweer? Enabelen? Enablen? Zijn jullie enablers? En willen jullie zo doorgaan?

Complete Insta post na de breek.

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