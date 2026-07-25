ZoekZoek. Tofik Dibi
ONVINDBAAR
De deurwaarder vraagt uw aandacht voor het volgende: een 45-jarige lichtgetinte man, bekend van weglopen, is weggelopen van zijn verantwoordelijkheid een "forse huurschuld" af te lossen, zo meldt De Telegraaf. De man is een bekende van politie, deurwaarder en eigenlijk iedereen in en rond Amsterdam. Hij speelt een marginale rol in de gemeentepolitiek en wordt nergens, zelfs niet in zijn eigen partij, gepruimd. Saillant detail: "In het exploot wordt hij overigens Tovek Dibi genoemd, wat zijn officiële naam lijkt te zijn." Ofschoon de voortvluchtige geen enkele bedreiging vormt, draagt hij dus mogelijk wel schuilnaam (Tofik wellicht). Help de deurwaarder de benodigde centen BIJ1 (2 ton toevallig??) te schrapen en ZoekZoek deze wanbetaler.
Verdacht!
Reaguursels
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Ach jee. BIJ1 levert geen stukken in, moet TWEE TON subsidie over 2024 terugbetalen
Administratie niet helemaal BIJ1
BIJ1 020 draagt Tofik Dibi voor als lijsttrekker, ontevreden achterban vindt hem niet zwart genoeg
Zoiets ís natuurlijk ook ontzettend belangrijk
Tofik Dibi: Israël grotere bedreiging voor vvmu dan islam
Maar klopt dat wel? (nee)