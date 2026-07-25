De deurwaarder vraagt uw aandacht voor het volgende: een 45-jarige lichtgetinte man, bekend van weglopen, is weggelopen van zijn verantwoordelijkheid een "forse huurschuld" af te lossen, zo meldt De Telegraaf. De man is een bekende van politie, deurwaarder en eigenlijk iedereen in en rond Amsterdam. Hij speelt een marginale rol in de gemeentepolitiek en wordt nergens, zelfs niet in zijn eigen partij, gepruimd. Saillant detail: "In het exploot wordt hij overigens Tovek Dibi genoemd, wat zijn officiële naam lijkt te zijn." Ofschoon de voortvluchtige geen enkele bedreiging vormt, draagt hij dus mogelijk wel schuilnaam (Tofik wellicht). Help de deurwaarder de benodigde centen BIJ1 (2 ton toevallig??) te schrapen en ZoekZoek deze wanbetaler.