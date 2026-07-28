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Vierde Oekraïense aanval tegen 'het Russische Amazon' Wildberries, opnieuw in regio Moskou

Honderden werknemers krijgen voor vierde keer Zelenskyvrij

Sta je dan in je hesje, klaar om in te klokken

Moet echt even benoemd worden: Poetin heeft hier tot nu toe geen antwoord op. De Russische luchtverdediging is ontoereikend, en Rusland heeft tot nu toe niet teruggeslagen met vergelijkbare aanvallen op vergelijkbare Oekraïense doelen. Ook belangrijk: Zelensky bezoekt vandaag het Witte Huis, Trump houdt van winnaars, en zal Zelensky ruimschoots gaan prijzen om deze strategische successen, wat de algehele moraal weer iets dichter richting Oekraïne zal schuiven. De aanvallen hedenochtend zijn de tweede aanval in regio Moskou tegen warenhuizen van Ruslands grootste webwinkel Wildberries. De eerste twee aanvalsgolven zag u hier, en de derde die Sint-Petersburg in rook hulde zag u hier.

De aanvallen lijken bedoeld om Ruslands algehele e-commerce-sector (zo'n 4,6% van het bnp, t.w.v. $121 miljard) te ontregelen en de Russische bevolking steeds verder te ontmoedigen. En ook ditmaal weer ondoenlijke rookontwikkeling die nog dagenlang niet onder controle zal zijn. Ook werd er in de Moskou-regio een staalfabriek aangevallen, en was er een algehele stroomuitval op De Krim na een aanval op een krachtcentrale. Veel meer beeld na de breek.

Ook aangrenzend warenhuis getroffen

Ja die heeft wel iets te tonen straks in het Witte Huis

Tags: Oekraïne, Wildberries, Rusland, Zelensky
@Spartacus | 28-07-26 | 11:45 | 206 reacties

Reaguursels

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@Spartacus | 27-01-26 | 13:30 | 210 reacties

"Russische soldaat verkleed als pinguïn"

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@Spartacus | 26-01-26 | 19:00 | 144 reacties

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