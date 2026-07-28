Vierde Oekraïense aanval tegen 'het Russische Amazon' Wildberries, opnieuw in regio Moskou
Honderden werknemers krijgen voor vierde keer Zelenskyvrij
Sta je dan in je hesje, klaar om in te klokken
Ongoing attack on the Wildberries distribution center in Koledino, Moscow oblast this morning by Ukrainian drones. pic.twitter.com/6jfCEK6DL7— Woofers (@NotWoofers) July 28, 2026
Moet echt even benoemd worden: Poetin heeft hier tot nu toe geen antwoord op. De Russische luchtverdediging is ontoereikend, en Rusland heeft tot nu toe niet teruggeslagen met vergelijkbare aanvallen op vergelijkbare Oekraïense doelen. Ook belangrijk: Zelensky bezoekt vandaag het Witte Huis, Trump houdt van winnaars, en zal Zelensky ruimschoots gaan prijzen om deze strategische successen, wat de algehele moraal weer iets dichter richting Oekraïne zal schuiven. De aanvallen hedenochtend zijn de tweede aanval in regio Moskou tegen warenhuizen van Ruslands grootste webwinkel Wildberries. De eerste twee aanvalsgolven zag u hier, en de derde die Sint-Petersburg in rook hulde zag u hier.
De aanvallen lijken bedoeld om Ruslands algehele e-commerce-sector (zo'n 4,6% van het bnp, t.w.v. $121 miljard) te ontregelen en de Russische bevolking steeds verder te ontmoedigen. En ook ditmaal weer ondoenlijke rookontwikkeling die nog dagenlang niet onder controle zal zijn. Ook werd er in de Moskou-regio een staalfabriek aangevallen, en was er een algehele stroomuitval op De Krim na een aanval op een krachtcentrale. Veel meer beeld na de breek.
The Moscow-area Russian logistics warehouse hit by a Ukrainian attack drone this morning has been consumed by fire. pic.twitter.com/QH6HUUJaIW— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2026
Russia’s largest Wildberries logistics centre, located in Kolyedino near Moscow, is reportedly on fire.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 28, 2026
According to Russian media, the blaze has spread across more than 250,000 square metres. The cause of the fire has not yet been officially confirmed. pic.twitter.com/Effbnl6Kg2
🇺🇦 🇷🇺 #UPDATE | Close-up footage continues to emerge from Koledino showing the scale of the fire. The facade and roof of the hit 3PL logistics warehouse have completely collapsed.— Burak Keskin (@Burak_Keskin85) July 28, 2026
The facility has suffered severe damage following Ukraine's precision strike.
#Koledino #Moscow… pic.twitter.com/rgTnYvG0UO
Ook aangrenzend warenhuis getroffen
🚨‼️🎶Moscow never sleeps🎼‼️🚨— Artemko (@Artemko7777) July 28, 2026
💥💨
Another wave of Ukrainian drone strikes targeted Moscow early this morning, with multiple explosions reported across the Russian capital. Videos circulating online appear to show smoke rising over parts of the city as air defenses engaged the… pic.twitter.com/bLYCVlYVfZ
Appears to have been the warehouse adjacent to the Wildberries distribution center. pic.twitter.com/695xQF2ZmG— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2026
Ja die heeft wel iets te tonen straks in het Witte Huis
I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026
Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk
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