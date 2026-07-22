Week na week en steeds vaker treffen Oekraïense onbemande langeafstandsprojectielen doel, vaak vele honderden kilometers achter de frontlinie. Olierafenarijden, krachtcentrales, maar sinds afgelopen 18 juli dus ook de warenhuizen van 'het Russische Amazon', namelijk Ruslands grootste webwinkel Wildberries (wiki). Het begon met een aanval op het grootste pakhuis namelijk in Elektrostal, slechts 58 kilometer ten Oosten van Moskou stad. En vanmorgen vroeg vond er een nieuwe aanval plaats op een pakhuis in Krasnodar (maps) in Zuid-Rusland nabij de Zwarte Zee.

Het doel lijkt het ontregelen van de Russische e-commerce-sector (zo'n 8,5% van het bnp en tienduizenden werknemers) te zijn en de war fatigue onder de Russische bevolking te blijven vergroten. Hier een lijst van de 20 grootste Wildberries-warenhuizen inclusief hun afstand vanaf de frontlinie. De verste werd als eerste geraakt, en het voelt erg onwaarschijnlijk dat Rusland het materieel heeft om deze de komende dagen nog adequaat te verdedigen. Eindeloos meer beeld, ook van de eerste aanval op 18 juli, na de breek. Mag het Slavische Slachthuis PLEASE een keer dicht.