Oekraïne lanceert na regio Moskou tweede aanval tegen pakhuis van het 'Russische Amazon' Wildberries, opnieuw EXTREME rookontwikkeling
Dag 1.446 van de driedaagse verovering van Kiev
Today, Ukraine's long-range sanctions successfully struck important targets in Russia's Krasnodar and Stavropol regions – logistics hubs involved in supplying the Russian army with drone components, navigation equipment, and other gear – as well as another oil depot. In the… pic.twitter.com/JkN1XedYk3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026
Week na week en steeds vaker treffen Oekraïense onbemande langeafstandsprojectielen doel, vaak vele honderden kilometers achter de frontlinie. Olierafenarijden, krachtcentrales, maar sinds afgelopen 18 juli dus ook de warenhuizen van 'het Russische Amazon', namelijk Ruslands grootste webwinkel Wildberries (wiki). Het begon met een aanval op het grootste pakhuis namelijk in Elektrostal, slechts 58 kilometer ten Oosten van Moskou stad. En vanmorgen vroeg vond er een nieuwe aanval plaats op een pakhuis in Krasnodar (maps) in Zuid-Rusland nabij de Zwarte Zee.
Het doel lijkt het ontregelen van de Russische e-commerce-sector (zo'n 8,5% van het bnp en tienduizenden werknemers) te zijn en de war fatigue onder de Russische bevolking te blijven vergroten. Hier een lijst van de 20 grootste Wildberries-warenhuizen inclusief hun afstand vanaf de frontlinie. De verste werd als eerste geraakt, en het voelt erg onwaarschijnlijk dat Rusland het materieel heeft om deze de komende dagen nog adequaat te verdedigen. Eindeloos meer beeld, ook van de eerste aanval op 18 juli, na de breek. Mag het Slavische Slachthuis PLEASE een keer dicht.
Wat een beelden, en vorige week gebeurde exact hetzelfde in regio Moskou
A lonely helicopter is trying to put out the massive fire at the Wildberries warehouse— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
Let’s wish it good luck. https://t.co/tzSqqYLIHR pic.twitter.com/aAK8YzaIVR
Footage of a massive fire at a Wildberries warehouse in Krasnodar following a Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/0wQNG2269u— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026
Huge columns of smoke covered Krasnodar after the Wildberries warehouse fire. pic.twitter.com/7CK6tA0RQI— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 22, 2026
WATCH: Footage shows a massive fire that broke out at a Wildberries warehouse in Krasnodar, Russia, following Ukrainian drone attacks.— Open Source Intel (@Osint613) July 22, 2026
Contributed by @MoloWarMonitor pic.twitter.com/RGZOhSUVkm
Zelensky's wishlist
Long story short, what I believe Ukraine is doing now and what implications hitting, let’s say, half of these facilities would have. (Note that ONLY TWO of these warehouses are not within reach for Ukrainian drones).— Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) July 22, 2026
With the crisis of offline retail sales that happened in the… pic.twitter.com/cMbW6iteOs
Deze hel was na de eerste aanval op 18 juli in regio Moskou
WATCH: Enormous smoke cloud engulfs Moscow region after Ukrainian drone strikes on warehouse of Russia’s largest online retailer Wildberries pic.twitter.com/sHT6ewjFmL— Rapid Report (@RapidReport2025) July 18, 2026
Another flyover video from a passenger plane above Moscow region, with a view of the Wildberries warehouse fire turning the sky over the Russian capital into Mordor. https://t.co/kWH8tclJQ0 pic.twitter.com/52WMGxKFc6— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 18, 2026
Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026
Use case demo op de betere beurzen!
Next level trolling.— Sander (@SanderRegter) July 21, 2026
Everyone watching Moscow burn at Eurosatory - the largest European defense conference pic.twitter.com/3o2rqTNqx0
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