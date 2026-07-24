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Derde Oekraïense aanval tegen 'het Russische Amazone' Wildberries, Sint-Petersburg in rook op

woef

Ze blijven maar inslaan

De eerste twee vernietigende aanvallen tegen Ruslands grootste webwinkel en algehele E-commerce-sector (8,6% van het bnp) in regio Moskou en het Zuiden van Rusland zag u hier, inclusief die vernietigende rookontwikkeling die nog altijd niet bedwongen is. En nu wordt het dunnetjes overgedaan tegen twee Wildberries-pakhuizen in Poetins geboortestad en politieke thuisland Sint-Petersburg. Russische luchtverdediging lijkt opnieuw machteloos, vele tientallen drones en kruisraketten treffen doel, en dat op zo'n 800 kilometer vanaf de frontlinies. Inmiddels zijn nu in totaal al 7 van de 20 grootste Wildberrie-pakhuizen vernietigd, en we vermoeden veel ziekmeldingen in de overgebleven 13 komende tijd. Ook werden er elders in Rusland olieraffinaderijen en tankstations geraakt. Opmerkelijk bij een drone-video op een tankstation eergisteren in Belgorod: het gebeurt op klaarlichte dag en er staan 24 burgerauto's in de rij, die allemaal getroffen worden. Scheids! Veel meer beeld, inclusief van een steeder verder ontmoedigde bevolking, na de breek.

Oekraïense drone en Russische straaljager die 'em niet onderschept

Video van bovenstaande screenshot

Klein is anders

Scheids...

Bevolking steeds verder ontmoedigd

Oekraïenes zwaarste kruisraket

Een soort vliegende schoolbus (14 meter), archiefbeeld eind juni

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Tags: Rusland, Oekraïne, Wildberries
@Spartacus | 24-07-26 | 12:00 | 330 reacties

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