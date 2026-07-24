Derde Oekraïense aanval tegen 'het Russische Amazone' Wildberries, Sint-Petersburg in rook op
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Ze blijven maar inslaan
De eerste twee vernietigende aanvallen tegen Ruslands grootste webwinkel en algehele E-commerce-sector (8,6% van het bnp) in regio Moskou en het Zuiden van Rusland zag u hier, inclusief die vernietigende rookontwikkeling die nog altijd niet bedwongen is. En nu wordt het dunnetjes overgedaan tegen twee Wildberries-pakhuizen in Poetins geboortestad en politieke thuisland Sint-Petersburg. Russische luchtverdediging lijkt opnieuw machteloos, vele tientallen drones en kruisraketten treffen doel, en dat op zo'n 800 kilometer vanaf de frontlinies. Inmiddels zijn nu in totaal al 7 van de 20 grootste Wildberrie-pakhuizen vernietigd, en we vermoeden veel ziekmeldingen in de overgebleven 13 komende tijd. Ook werden er elders in Rusland olieraffinaderijen en tankstations geraakt. Opmerkelijk bij een drone-video op een tankstation eergisteren in Belgorod: het gebeurt op klaarlichte dag en er staan 24 burgerauto's in de rij, die allemaal getroffen worden. Scheids! Veel meer beeld, inclusief van een steeder verder ontmoedigde bevolking, na de breek.
Oekraïense drone en Russische straaljager die 'em niet onderschept
Video van bovenstaande screenshot
Klein is anders
A huge fire with giant columns of smoke rises from the site of the large Wildberries hub in St. Petersburg after the overnight attack. https://t.co/Xa66y2QBJ3 pic.twitter.com/1JFGazvyBR— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 24, 2026
Scheids...
Ukrainian attack drone strikes a gas station in the Russian city of Belgorod.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 22, 2026
At the time of the attack, there's a queue of cars at the station.
📍50.5418477, 36.5731809 pic.twitter.com/BIZnK9dzpL
Bevolking steeds verder ontmoedigd
A Russian entrepreneur is crying, saying he “was never interested in politics” and cannot understand why he is losing his business and remaining in debt after Ukrainian strikes on Wildberries warehouses.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2026
Yet he continues to repeat the Kremlin mantra that Russians "just need to… pic.twitter.com/esQ6NvQ5wV
👀 No, your eyes aren't playing tricks on you— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026
Wildberries warehouses are still burning — more footage from St. Petersburg. https://t.co/dLZvXkW9ji pic.twitter.com/XTrxOXy5W6
Mood in Russia. Russians absolutely losing it over Ukrainian drones hitting Wildberries logistic hubs. They see their businesses go up in flames, literally. pic.twitter.com/csBjAqBEHo— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2026
"Thanks to Uncle Vova for the beautiful sunrise."— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 23, 2026
Russians are now openly mocking Putin on social media. pic.twitter.com/Rk8RWo9OZx
Oekraïenes zwaarste kruisraket
It's Flamingo time 🦩🦩🦩— Fire Point (@FirePointUA) July 24, 2026
In Kirov, an FP-5 "Flamingo" missile struck the AVITEK machine-building enterprise, which is part of the VKO Almaz-Antey concern.
The enterprise specializes in the production of aviation components, guided surface-to-air missiles, target missiles,… pic.twitter.com/iwPIhoBwYf
Een soort vliegende schoolbus (14 meter), archiefbeeld eind juni
New panoramic footage shows two FP-5 Flamingo cruise missile impacts on Russia’s Titan-Barrikady defense plant in Volgograd. #Russia pic.twitter.com/RKWuVKDo6M— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026
Layers
July 23, 2026
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