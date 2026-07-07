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Ton Koenderink was 5 dagen wethouder, bleek niet helemaal honderd, stapte op als wethouder, pakt 50K wachtgeld

Stelen van de roverheid, geven aan jezelf

Ton Koenderink

We schakelen over naar Berkelland, waar gisteren een wethouder zich terugtrok wegens cancelcultuur knetterende gekte. Ton Koenderink deed hand- en spanwerk voor Duitse soevereinen, flirtte zelf met Nederlandse soevereinen, richtte een kerkgenootschap op waar Fakkelman Max lid van was, en gaf aan een opleiding aan de Universiteit Leiden te hebben gevolgd die volgens de Universiteit Leiden nooit heeft bestaan. Deze man is kortom: zo gek als een springplank. Afijn, na vijf dagen gaf-ie er onder druk de brui aan, maar omdat dit Nederland is krijgt Koenderink nu zes maanden wachtgeld, zo'n 50.000 euro. U mag drie keer raden of hij het aanneemt of niet.

Nooit de kans gekregen om bij te dragen aan verbinding, in plaats van polarisatie

Tags: ton koenderink, wachtgeld, berkelland
@Schots, scheef | 07-07-26 | 20:29 | 88 reacties

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