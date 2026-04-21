Ex-politici janken De T. vol omdat ze wél wachtgeld krijgen maar géén baantje
Het leven is niet eerlijk
Heel Nederland gaat gebukt onder dure boodschappen, dure benzine, dure diesel en een algeheel duur leven omdat er nogal wat gaande is in de wereld. Leuk voor helemaal niemand. Maar er is één groep die juist nu maar wat graag de spotlight op zich richt om met een pruillip en een hartenkreet in De Telegraaf te vertellen hoe erg het juist met hén gesteld is: ex-politici! Die moeten af en toe hun sollicitatie afbreken in de sector waar zij minister of staatssecretaris zijn geweest vanwege strenge regels rondom het lobbyverbod. Die regels zijn dan misschien de schuld van Stientje van Veldhoven, Ernst Kuipers en Cora van Nieuwenhuizen, maar dat betekent niet dat ze minder nodig zijn bij BBB'ers en PVV'ers. En die lui gaan nu zitten janken dat ze TWEE JAAR LANG helemaal niks mogen doen. Wat helemaal niet klopt: ze mogen van alles doen, alleen ze moeten een beetje oppassen in de sector waar ze minister of staatssecretaris zijn geweest. De jankerds in kwestie doen dan ook van alles, want Fleur Agema is een soort Christianne van der Wal geworden en zit vermoedelijk tegen een niet onaardige vergoeding geregeld bij Pauw & De Wit en Nieuws van de Dag. Net als Gijs Tuinman, die onlangs nog een hele uitzending VI vol wist te ouwehoeren. En als ze dan echt helemaal niets vinden kunnen ze altijd nog lekker onder een dekentje op de bank blijven meuren om vrolijk uit het raam turen naar de zon.
Dit wil je ook lezen
GSTV - Jankende Jesse in het StamCafé
The boy who cried BLOKKADE
Domlinks BOOS! PVV-ers krijgen wachtgeld
BELASTINGCENTEN!!!!1!
Stikstofmoeder Christianne van der Wal nieuwe BOVAG-baas
De vlag kan alweer uit!
NEE TOCH! Niet de zweefvliegen!
Wat gaan we die lui enorm missen
Van Haga in Kamer: 'wachtgeld is misplaatst'. Van Haga uit Kamer: 'geef mij wachtgeld nu'
Huh maar zijn fractie bestaat toch nog
Hahaha. 'Politieke junk' Alex (BKB) stort helemaal in door verkiezingswinst PVV
Moet je er een kussentje bij vriend