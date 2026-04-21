achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ex-politici janken De T. vol omdat ze wél wachtgeld krijgen maar géén baantje

Het leven is niet eerlijk

ex-politici janken in de t over hun wachtgeld zonder baan

Heel Nederland gaat gebukt onder dure boodschappen, dure benzine, dure diesel en een algeheel duur leven omdat er nogal wat gaande is in de wereld. Leuk voor helemaal niemand. Maar er is één groep die juist nu maar wat graag de spotlight op zich richt om met een pruillip en een hartenkreet in De Telegraaf te vertellen hoe erg het juist met hén gesteld is: ex-politici! Die moeten af en toe hun sollicitatie afbreken in de sector waar zij minister of staatssecretaris zijn geweest vanwege strenge regels rondom het lobbyverbod. Die regels zijn dan misschien de schuld van Stientje van Veldhoven, Ernst Kuipers en Cora van Nieuwenhuizen, maar dat betekent niet dat ze minder nodig zijn bij BBB'ers en PVV'ers. En die lui gaan nu zitten janken dat ze TWEE JAAR LANG helemaal niks mogen doen. Wat helemaal niet klopt: ze mogen van alles doen, alleen ze moeten een beetje oppassen in de sector waar ze minister of staatssecretaris zijn geweest. De jankerds in kwestie doen dan ook van alles, want Fleur Agema is een soort Christianne van der Wal geworden en zit vermoedelijk tegen een niet onaardige vergoeding geregeld bij Pauw & De Wit en Nieuws van de Dag. Net als Gijs Tuinman, die onlangs nog een hele uitzending VI vol wist te ouwehoeren. En als ze dan echt helemaal niets vinden kunnen ze altijd nog lekker onder een dekentje op de bank blijven meuren om vrolijk uit het raam turen naar de zon.

Tags: wachtgeld, janken, baantjescarrousel
@Dorbeck | 21-04-26 | 11:00 | 117 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.