Er staat vandaag dus een onderhandeling gepland tussen Amerika en Iran in Islamabad, Pakistan, maar het is onduidelijk wie er aanschuiven. Axios bericht in ietwat vage taal dat VP Vance uiterlijk vandaag toch richting Islamabad zal vertrekken: "Vice President Vance is expected to depart for Islamabad by Tuesday morning for talks with Iran over a potential deal to end the war, three U.S. sources tell Axios." Maar de Iraanse hoofdonderhandelaar en even de facto leider van het land Mohammed Ghalibaf schreef gisteravond op Twitter: "We accepteren geen onderhandelingen onder de schaduw van dreigementen en hebben ons in de afgelopen twee weken voorbereid om nieuwe kaarten uit te spelen op het slagveld." Typisch Twaalver sjiitische grootspraak wat die 'nieuwe kaarten op het slagveld' betreft hoor, want hij bedoelt ongetwijfeld gewoon nog betere AI-Legofilmpjes. En vervolgens zei Trump weer in een radioshow: "Well, they’re going to negotiate, and if they don’t, they’re going to see problems like they’ve never seen before." Oftewel, lijkt beetje vast te zitten allemaal. We gaan maar weer eens tankers turven en live!

Update 08:30 - Prachtnieuws voor liefhebbers van het mooiste lelijkste jachttoestel ooit gemaakt: het einde van de A-10 Warthog is vaak aangekondigd, maar de dienstperiode is gisteravond verlengd tot 2030.

Update 08:55 - Het was stil in Hormuz gisteren. Na Iraanse waarschuwingsschoten op schepen en de Amerikaanse blokkade van schepen van en naar Iran, betraden er gisteren slechts twee schepen de Straat, en verliet slechts een schip deze.

Update 10:23 - Iraanse staats-tv meldt dat er nog geen Iraanse delegaties naar Pakistan zijn vertrokken voor onderhandelingen: "So far, no delegation from Iran has departed for Islamabad, Pakistan; whether it is the main or subsidiary delegation; primary or secondary."

Update 13:31 - Het Amerikaanse War Departement publiceert een video van een tweede entering, niet in het CENTCOM-gebied, maar in het Indo-Pacific Command-gebied. Wel in relatie tot de blokkade van schepen van en naar Iran.