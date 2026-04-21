Liveblog oorlog Iran. 'Vance vertrekt vandaag naar Islamabad', Ghalibaf: 'Iran onderhandelt niet onder dreigement, we gaan nieuwe kaarten inzetten op slagveld'
Welkom in liveblog 91 waar de wereldvrede nog altijd niet uitgebroken is, liveblog 90 las u hier.
U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Er staat vandaag dus een onderhandeling gepland tussen Amerika en Iran in Islamabad, Pakistan, maar het is onduidelijk wie er aanschuiven. Axios bericht in ietwat vage taal dat VP Vance uiterlijk vandaag toch richting Islamabad zal vertrekken: "Vice President Vance is expected to depart for Islamabad by Tuesday morning for talks with Iran over a potential deal to end the war, three U.S. sources tell Axios." Maar de Iraanse hoofdonderhandelaar en even de facto leider van het land Mohammed Ghalibaf schreef gisteravond op Twitter: "We accepteren geen onderhandelingen onder de schaduw van dreigementen en hebben ons in de afgelopen twee weken voorbereid om nieuwe kaarten uit te spelen op het slagveld." Typisch Twaalver sjiitische grootspraak wat die 'nieuwe kaarten op het slagveld' betreft hoor, want hij bedoelt ongetwijfeld gewoon nog betere AI-Legofilmpjes. En vervolgens zei Trump weer in een radioshow: "Well, they’re going to negotiate, and if they don’t, they’re going to see problems like they’ve never seen before." Oftewel, lijkt beetje vast te zitten allemaal. We gaan maar weer eens tankers turven en live!
Update 08:30 - Prachtnieuws voor liefhebbers van het mooiste lelijkste jachttoestel ooit gemaakt: het einde van de A-10 Warthog is vaak aangekondigd, maar de dienstperiode is gisteravond verlengd tot 2030.
Update 08:55 - Het was stil in Hormuz gisteren. Na Iraanse waarschuwingsschoten op schepen en de Amerikaanse blokkade van schepen van en naar Iran, betraden er gisteren slechts twee schepen de Straat, en verliet slechts een schip deze.
Update 10:23 - Iraanse staats-tv meldt dat er nog geen Iraanse delegaties naar Pakistan zijn vertrokken voor onderhandelingen: "So far, no delegation from Iran has departed for Islamabad, Pakistan; whether it is the main or subsidiary delegation; primary or secondary."
Update 13:31 - Het Amerikaanse War Departement publiceert een video van een tweede entering, niet in het CENTCOM-gebied, maar in het Indo-Pacific Command-gebied. Wel in relatie tot de blokkade van schepen van en naar Iran.
woef
In consultation with @SecWar, we will EXTEND the A-10 “Warthog” platform to 2030. This preserves combat power as the Defense Industrial Base works to increase combat aircraft production.— Office of the Secretary of the Air Force (@SecAFOfficial) April 20, 2026
Thank you to @POTUS for your unwavering support of our warfighters and quick, decisive… pic.twitter.com/zn1l3OshdY
Trump gisteravond
e n f o r c e r s
Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Iran: "HELE STRAAT VAN HORMUZ OPEN VOOR ALLE COMMERCIËLE SCHEEPVAART"
Beweging in liveblog 87, het vorige liveblog (86) teruglezen kan hier
Liveblog oorlog Iran. Libanese leger: 'Israël schond wapenstilstand na middernacht', USS Abraham Lincoln voegt zich bij blokkade Hormuz
Liveblog 86 alweer, wereldvrede uitgebroken voordat we de 100 bereiken? Liveblog 85 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Staakt-het-vuren van 10 dagen tussen Israël en Libanon'
Welkom bij liveblog 85, nummer 84 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. Straat van Hormuz GEBLOKKEERD door de VS, koningspaar vanavond in Washington DC
Welkom bij liveblog 81, het vorige liveblog zag u hier
Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz begint 16.00 uur, Trump haalt uit naar 'zwakke' paus Leo
Liveblog 80 alweer, nummer 79 teruglezen kan hier
Liveblog oorlog Iran. Delegaties arriveren in Pakistan voor onderhandeling, Amerikaanse marineschepen varen DOOR Straat van Hormuz, Trump zegt dat "clearing out" begonnen is
In Liveblog 78 betreedt de wapenstilstand een nieuwe fase, want er lijkt daadwerkelijk gesproken te gaan worden. Liveblog 77 las u hier.