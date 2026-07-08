Na twee maximale boetes van beide 8,5 miljoen euro in januari moeten de Tata's nu voor de strafrechter verschijnen. De strafzaak is een vervolg op de aangifte door advocaat Bénédicte Ficq namens 800+ omwonenden, waarop het OM een jarenlang onderzoek uit liet voeren door de Inspectie Leefomgeving en Transport, milieurecherche Politie Den Haag en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. En in navolging van dat onderzoek schrijft het OM nu:

"Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Tata Steel IJmuiden B.V. te dagvaarden. Het OM verdenkt het bedrijf van meerdere strafbare feiten, waaronder het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, met mogelijke nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid. Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van haar zorgplicht, onder meer door onvoldoende onderhoud uit te voeren, het handelen zonder vergunning en het niet melden van een aantal incidenten met rauwe kooks (een product dat ontstaat na verhitting van steenkool)."

Ook schrijft het OM dat het onderzoekt of het leidinggevenden individueel kan gaan vervolgen:

"Naast de vervolging van Tata Steel als rechtspersoon, wordt er op dit moment nog nader onderzoek gedaan. Daarin wordt gekeken of er mensen met een leidinggevende rol mogelijk persoonlijk strafbaar zijn. Het OM heeft besloten om het bedrijf nu al te dagvaarden om voortgang in de strafzaak te houden. Het kan nog enige tijd in beslag nemen voordat het OM verdere mededelingen kan doen over het tweede deel van het onderzoek naar mogelijk betrokken personen."

De eerste regiezitting tegen DE FAUSTISCHE GEEST vindt plaats op aanstaande 20 november.