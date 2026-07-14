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Het OM zoekt U!

En dan niet als dader

schermafbeelding van oproep om op insta

De gesproken tekst van de reclame op Instagram (onderstaand) luidt: "Omdat je vindt dat discriminatie op welke grond dan ook onacceptabel is, en je er alles aan wilt doen om onrecht tegen te gaan." En die (fictieve) leus op de ramen is volkomen verwerpelijk natuurlijk. Maar wat nou als je eigenlijk vindt dat Nederlands onvermogen 'op welke grond dan ook' te discrimineren het eigenlijke probleem is. Kom je dan nog een beetje in aanmerking of?

Tags: OM, Openbaar Ministerie, reclame
@Spartacus | 14-07-26 | 16:29 | 56 reacties

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