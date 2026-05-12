Het is simpel. Stëlz is een drankje met 4,5% alcohol dat smaakt naar belachelijk vieze limonade omdat het belachelijk vieze limonade is. Dat er alcohol in zit is bijzaak, en eerlijk gezegd geloven we het niet eens. Dat drankje is gemaakt dóór influencers vóór jongeren die zelf ook graag influencers zouden zijn, maar het niet zijn en ook niet zullen worden, omdat ze Stëlz drinken. Stëlz is voor mensen die van alcoholvrij bier houden. Het is triester dan rosébier, treuriger dan Radler en dommer dan water. Een soort kinderchampagne maar dan zonder smaak. Water is bij wijze van spreken bier bij Stëlz. Onder de limonades, wat Stëlz is, neemt het de plek van het kind dat bij trefbal altijd als laatste wordt gekozen omdat het geen armen en benen heeft en irritant is. Stëlz stelt net zoveel voor als Italiaans bier. Voor die smerige stinkdrank is geen oneervoller titel mogelijk dan 'limonade'. Dus dat ze bij dat bedrijf nu de eigen reclame aanpassen omdat de slogan The New Hard Lemonade alcohol als limonade zou promoten, is misschien nog wel bespottelijker dan het drankje zelf.