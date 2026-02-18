Toegeven, het is ook wel veel gevraagd van de kijker, zo'n extreme patroonbreuk. Want normaal is de dader blank, het slachtoffer gekleurd en zijn de redders 12 Pakistaanse neven (in Rotherham was zo'n 1 per elke 12 Pakistaanse mannen boven de 15 betrokken). Een langere versie met slechts 4 seconden van het bovenstaande fragment erin staat nog wel op YouTube, maar het bovenstaande fragment zelf is na een (1) klacht uit Transport for London's reclame-rotatie op Facebook gehaald. TfL zegt dat "they used a bespoke casting diversity tracker" om "representative of London's population" te zijn. Maar daar dacht de Advertising Standards Authority (ASA) heel anders over en verbood de video: "We understood there was a negative racial stereotype based on the association between black males, including teenagers, and threatening behaviour. (...) On that basis, we concluded that the ad featured a harmful stereotype, was irresponsible and likely to cause serious offence." Welja.