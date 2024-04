Is Alexandra van Huffelen vroeger gepest door een andere nerd of zo? Eerst kreeg Elon Musk het voor de kloten, nu is Mark Zuckerberg aan de beurt. De Stas digitaal66 had al eerder laten lekken dat ze problemen heeft met Facebook maar in plaats van te zeggen doei doei en de mazzel met je boomerplatform geeft ze Metamark na een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu een ULTIMATUM: “Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en rechten van burgers. Ik wil zo snel mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces, duidelijkheid van Meta hoe ze tegemoetkomen aan onze zorgen. Anders zijn we genoodzaakt, in lijn met het advies van de AP, te stoppen met onze activiteiten op Facebook Pages.”