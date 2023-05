Ik moest gelijk aan Johan van der Bruggen denken, hij gaf meer dan 50 jaar les in jiu-jitsu- judo- en kendo in z'n 'Instituut Nakada' aan de Zoutmanstraat in Den Haag. Eind jaren '70 begin '80 heb ik daar kendo les gekregen.

Een van z'n uitspraken is me altijd bijgebleven: "Ik kan jullie tijdens de kendo les best even alleen laten tobben, maar bij de jiu-jitsu lessen moet ik elke seconde blijven opletten om te voorkomen dat ze een pols of arm breken."

Dat en het flesje 7-Up natuurlijk !