De leukste UFC-vechter Max Holloway (highlights) pullt die mooiste boks move die we ooit in de promotie zagen. Tijdens een volkomen dominant gevecht keerde hij zich in de ring tot het team van zijn tegenstander Calvin Kattar (highlights), schreeuwt "I'm the best boxer in the UFC baby", en TERWIJL HIJ KATTARS TEAM NOG AANKIJKT, landt hij zonder naar zijn tegenstander te kijken een rechter en ontwijkt hij Kattars counter blind. Vervolgens blijft hij Kattars team aankijken en tegen hen praten, terwijl hij wederom blind de afstand tussen zichzelf en Kattar zo blijf managen dat niets hem echt raakt. En dat allemaal terwijl juist Kattar de favoriet was voor dit gevecht.

Maar goed, Max was altijd al een volume puncher. Dus niet zozeer iemand die met 1 klap een KO krijgt, maar iemand die je tot death by a thousand paper cuts veroordeelt, zoals tegen Brian Ortega bijvoorbeeld. En die stijl deed hij gisteren eer aan, want hij vestigde een nieuw UFC-record voor aantal gelande strikes: 445 raak van de 744. Ongekend, en zo'n hagelstorm op het hele lichaam ziet er dus bijvoorbeeld als onderstaand uit. Het gevecht werd zelfs zó goed bevonden dat het in de verte zelfs mogelijk mogelijk lijkt dat Khabib uit pensioen gaat komen om tegen Max te vechten. Na de breek het hele gevecht, in spiegelbeeld, dat dan weer wel.

Apex volume fighter, het stopt gewoon niet

UFC-baas Dana White vertel Max wat hij van het gevecht vond

Een hagelbui

Wat een plaat