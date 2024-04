NEE! Het Amsterdamse gemeentelijk vervoersbedrijf GVB (bekend van het declareren van het laatste tramkaartje van Anne Frank) STOPT MET TWITTER. Reden: "De aanhoudende, veelal anonieme stroom aan haatdragende uitingen en het gebrek aan toezicht daarop door de eigenaar, is doorslaggevend geweest bij onze keus." Aha, het is dus de schuld van Elon Musk (feli alvast, later deze maand twee jaar eigenaar). De vervoerder zag Twitter/X naar eigen zeggen als een platform voor dialoog en de uitwisseling van kennis maar ziet nu alleen nog een vrijplaats voor haatdragende en polariserende uitingen. "Dit strookt niet met onze maatschappelijke waarden als organisatie." Dude: je hoefde alleen maar vertragingen door te geven en de klachten daarover in ontvangst te nemen (de stekker was al een tijdje uit het nieuwskanaal). Zal wel besluit zijn van de niet twitterende CEO Claudia Zuiderwijk, haar voorgangster doet nu iets in de politiek.