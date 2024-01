Vandaag, 29 januari 2024, is een dag die zal voortleven in infaamheid. Staatssecretaris van Digitale Zaken Alexandra van Huffelen stopt met Twitteren, kondigt ze aan in een exclusief interview met het altijd informatieve NU.nl (VERDOMME WAAROM HEBBEN WIJ DEZE PRIMEUR NIET, RED.). De stap is voor insiders geen verrassing, aangezien Van Huffelen eerder al aankondigde dat ze het een stuk gezelliger vindt op Mastodon. "Eind 2022 stuurde Van Huffelen nog een bericht aan Musk via X. De staatssecretaris vroeg hem naar de vele ontslagen die destijds bij het bedrijf plaatsvonden. Ze wilde weten welke invloed dat zou hebben op de strijd tegen desinformatie en de bescherming van mensenrechten en privacy op het platform. Ze kreeg geen reactie." (Au)

De staatssecretaris zal vandaag nog √©√©n keer iets plaatsen op haar account, en hopelijk is het weer net zo'n topper als "Vandaag werd het vernieuwde Rijks ICT Dashboard gelanceerd, een inhoudelijk en informatief dashboard over ICT en Informatievoorziening van de Rijksoverheid. Lees meer:", of "Deze ochtend vertel ik in Goedemorgen Nederland mijn visie op Generatieve AI", of "‚ÄėBestuurlijke Sturing in het AI-tijdperk‚Äô, een belangrijk boek over het belang en gebruik van kunstmatige intelligentie. We zijn doordrongen van implicaties die AI heeft voor het openbaar bestuur. Bedankt voor dit boek en jullie waardevolle bijdrage aan deze discussie." of "Vandaag opende ik een Rijkshub in Assen. Rijkshubs zorgen ervoor dat mensen die in de regio (willen) wonen een werkplek in de buurt tot hun beschikking hebben. De opening van de hub is een mijlpaal die de toekomst van hybride werken bij het Rijk markeert.".¬†