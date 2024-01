Wat is dat Twitter toch een geweldige website. Al wekenlang proberen Haagse journalisten op allerlei snaakse manieren erachter te komen hoe het er in de formatie aan toegaat. Want zo'n Plasterk kan wel zeggen dat de gesprekken plaatsvinden in "een opbouwende sfeer", je vraagt je toch af wat dat dan is: een opbouwende sfeer. Is dat een sfeer waarin 'bronnen rond de formatie' aan de T. lekken, wat iedereen al weet, namelijk dat Caroline van der Plas niet kan rekenen? Of is dat dat Pieter Omtzigt voor iedereen krentenwegge mee heeft genomen, en een brief van 3 kantjes over dat de PVV alle standpunten van de PVV in moet leveren en de organisatiestructuur van de PVV totaal anders moet? Eerlijk gezegd hadden wij geen idee. Maar nu weten we het. Een opbouwende sfeer is een sfeer waarin de ene partijleider 'sneert' dat de andere partijleider alleen maar boze tweets kan sturen, en de andere partijleider vervolgens reageert dat de ene partijleider 'zuur' is. Kijk. Dat is openbaarheid. Dat is de kiezer informeren. Dit is dus hoe een opbouwende sfeer eruit ziet. Elon Musk bedankt. Weer wat geleerd.