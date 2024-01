In den beginne was er Twitter en toen kwam Elon Musk en daarom ging Claudia de Breij naar Mastodon, schelders naar Threads, een enkele weirdo naar Bluesky en de toffe jongens en meisjes bleven X'en. Enter staatssecretaris Digitale Zaken Alexandra van Huffelen (D66) met een idee: Het zou goed zijn als gebruikers van Threads snel kunnen praten met mensen op Mastodon en andersom. Is een en ander lekker aan het verzuilen komt Clowntje Verbinding met al d'r grappen en grollen de hoek om gelopen. "Ik ervaar zelf dat de reacties en posts op Mastodon zich positief sterk onderscheiden van reacties en posts die ik krijg op X", zegt ze wat niet moeilijk is want daar zitten dus alleen Claudia, Van Huffelen zelf en deze rockende en bouncende gebruikers. De stas zou nu Meta willen aansporen om haast te maken en de komende maanden te regelen dat Threads samenwerkt met Mastodon. Dus hup aan de slag Zuck, de Huff is een leuke vrouw die ook veel belang hecht aan privacy.