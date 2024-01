Sjonge jonge wat was het een goede beslissing van Kabouter Schimmelschmier om op te donderen naar Threads. Nu roept-ie daar precies dezelfde dingen over dezelfde domrechtse tokkies en scheldt-ie op precies dezelfde manier dezelfde mensen uit voor racist en fascist en lokt hij precies dezelfde reacties uit. Echt een enórme verbetering ten opzichte van X. Je ziet nog steeds dezelfde troep voorbij komen, dezelfde idioten, dezelfde 'which cup get filled firstly' (die zin klopt niet eens), dezelfde 'my predictions for the 2024 season', dezelfde lijstjes, dezelfde takes van Chris Aalberts, dezelfde Claudia de Breij die allemaal dingen helemaal geweldig vindt, dezelfde 'je eerste emoji is je reactie', dezelfde berichten dat Threads helemaal vol staat met transfobie en homofobie én dezelfde berichten dat TRANS PEOPLE ARE REAL PEOPLE, of TRANS WOMEN ARE WOMEN. Het enige verschil is dat iedereen op Threads zichzelf enorm serieus neemt. Nou nou poeh poeh gefeliciteerd hoor, het is echt maar goed dat we Threads hebben, en het is nog mooier dat JIJ erop zit. Bedankt Threads dat je er bent, gelukkig kijkt iedereen die is opgerot naar Threads nooit meer op X - O JA TOCH WEL.