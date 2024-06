Vanuit het niets het schokkende bericht dat Maryam Hassouni van Twitter vertrekt. In haar begeleidende stukje in blije mensen blad OneWorld schrijft ze: "Al ruim twee decennia ben ik een publiek figuur, dus wat betreft online geweld ben ik wel wat gewend. (-) Na lang wikken en wegen sluit ik me aan bij de mensen die mij voorgingen en verlaat ik dit normloze domein." Heel verstandig want Twitter is voor sneue rukkers maar de vraag in dezen is vooral: Wie Is In Godsnaam Maryam Hassouni? Want die ruim 20 jaar publiek figureren hebben we gemist. Dus eerst in eigen huis kijken. Goh, de Volkskrant heeft haar ooit uit d'r truitje gekletst. En in 2022 schreef ze Wat de Fak over seksueel grensoverschrijdend gedrag (van die eikels van de VK dus) en racisme in de filmwereld én stopte ze met acteren. Aha, een actrice dus. En toen viel het kwartje: dit is Dunya van Dunya en Desie van die jeugdserie begin deze eeuw over twee tienermeisjes die drie seizoenen lang als deugend duo rotzooi schoppen in Amsterdam-Noord (Desie stopte overigens heel verstandig 12 jaar geleden al met Twitter). ZEG DAT DAN. Maryam, we hardly knew ye.