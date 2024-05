X TV App -- features overview. Thanks @nima_owji ! pic.twitter.com/7Z9ii4QABz

Eerste hit als je op Twitter zoekt op "X TV" is precies wat je verwacht. En aangezien de lichte zeden toegestaan zijn op Twitter, zal X TV ongetwijfeld ook binnen no-time ontaarden in een YouTube voor 'volwassenen'. Maar hey, wie weet. Grote kanalen als Lex Fridman en natuurlijk Tucker zetten hun shows al een tijdje integraal op Twitter en er is geen reden waarom grote kanalen hun content niet óók op X TV zouden zetten. Behalve als YouTube kanalen exclusiviteitscontracten gaat bieden.

Maar het Twitter-ecosysteem zal links naar X-TV natuurlijk voorrang geven boven links naar YouTube, en dat maakt het toch op z'n minst aantrekkelijk. Diversificeren heet dat.