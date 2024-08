Okay samengevat: nadat Elon Twitter overnam zagen een aantal multinationals af van adverteren op het overgenomen platform, omdat er onder nieuw beheer te weinig opgetreden zou worden tegen racistische content. Daarop reageerde Elon eind november 2023 bovenstaand met "Go f*ck advertise. Go f*ck yourself. Is that clear? I hope it is."

Nou, dat verkooppraatje nam de markt blijkbaar ter harte, en nu klaagt Elon de markt wereldwijd aan omdat genoemde adverteerders zijn product niet willen kopen.

"The lawsuit said advertisers, acting through a World Federation of Advertisers initiative called Global Alliance for Responsible Media, collectively and maliciously withheld “billions of dollars in advertising revenue” from X. The company said they acted against their own economic self-interests in a conspiracy against the platform that violated US antitrust law."

Zijn er juristen in de zaal die weten of je mensen kunt dwingen je product te kopen?

Naschrift 17:21 - Okay, de rechtszaak gaat natuurlijk niet om klanten dwingen je product te kopen, maar om een kartel verbieden je product te boycotten. Maar stel, Elon wint die rechtszaak en de boycot wordt formeel opgeheven, maar exact dezelfde klanten kopen de advertentieruimte nog steeds niet. Wat dan?