"Tell it to the Judge, the judge is the public."

Belangrijke kijkvideo om te kijken, want met Elon is het nooit saai. De Cybertruck-CEO blijft natuurlijk een irritante koter in het lichaam van de rijkste man ter wereld en dat zorgt ervoor dat hij consequent het hoenderhok bestookt met iedere knuppel die hij kan vinden. Deze keer neemt hij de adverteerders op X onder vuur en dan met name de bedrijven die met de besteding van hun geld invloed trachten uit te oefenen op de inhoudelijke koers van zowel het platform als de omstreden topman. Adverteerders die hij het liefst ziet verdwijnen of zoals Elon het zelf zo eloquent formuleert: "Go Fuck Yourself." Het is een interessante strategie in een wereld waar vrijwel alle media buigt voor de steeds conservatievere adverteerderswensen, wat resulteert in een correcte eenheidsworst waarin een vloedgolf aan hersenloze infotainment wordt afgewisseld met kleine druppels zelfgecensureerd en minimaal kwetsend nieuws. Nu ontmoet deze schijnbare onstuitbare kracht (deugbedrijven) een onbeweeglijke object (Musk) en gaan we zien wie er als winnaar uit deze krachtmeting komt. Musk houdt er sterk rekening mee dat dit het einde van X kan betekenen, maar vertrouwt er tevens op dat het publiek (dat bent u) bedrijven als Disney afstraft voor hun boycot van zijn platform. De X-baas lijkt in deze kwestie bereid een grote zak geld te verliezen om te doen wat in zijn hoofd 'the right thing' is en gooit zijn principes niet voor een paar dollars en een opgepoetst imago overboord. Of hij daarmee deze strijd gaat winnen is nog maar de vraag, maar zeker voor een irritante koter is het een prijzenswaardig standpunt.

Wat een heerlijke quote

"What I care about is the reality of goodness, not the perception of it. And what I see all over the place is people who care about looking good while doing evil. Fuck them."

Daar kon u op wachten

Altijd scherp

Hele interview voor de liefhebbers