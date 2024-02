Sorry maar die staatssecretaris van Digitale Zaken Alexandra "Ik heb Elon Musk zelf kort gesproken" van Huffelen is gewoon een rare kwezel die niets liever lijkt te doen dan een toch al vervreemde overheid nog verder van de mensen af te zetten, en daar dan ijdel over komen oreren op de NPO. Eerste stopte de grootheid zelf groots aangekondigd met Twitter en ruilde ze haar 13.500 volgers aldaar in voor 2.4K ambtenaren met volgplicht op Mastodon.

En nu dus een mogelijk aanstaande, overheid-brede Facebook-stop. Belangrijke noot: in Nederland zitten voornamelijk boomers, bejaarden en online laatbloeiers nog op Facebook. En het is onduidelijk of een Facebook-stop ook een Instagram-stop zou betekenen, ze vallen allebei immers onder moederbedrijf Meta.

"Haagse bronnen melden aan De Telegraaf dat er in een ambtelijke notitie wordt voorgesorteerd op een ban van Facebook voor de complete overheid. (...) Er zijn serieuze twijfels over hoe er door het sociale medium Facebook wordt omgesprongen met privacygevoelige gegevens. (...) Naar aanleiding van die jarenlange zorgen dreigt de overheid zich nu terug te trekken van het digitale platform dat twintig jaar bestaat. „In 2017 constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Facebook Pages op twee vlakken in overtreding van de AVG was; over het informeren van gebruikers en het verwerken van gevoelige gegevens”, vertelt Van Huffelen."

Hetzelfde traject wordt volgens de Telegraaf binnenkort ook voor Twitter doorlopen, wat op een mogelijk aanstaande overheid-brede Twitter-stop zou wijzen. "Als na controles blijkt dat ook het gebruik van X risico’s met zich meebrengt, zou ook dat platform door de overheid in de ban kunnen worden gedaan."

Maar waar moeten we de Koninklijke Luchtmacht dan feliciteren met alweer een succesvol bombardement?