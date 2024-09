Het kan verkeren. Waren de soevereinen elf jaar geleden nog suffe hippies, inmiddels zijn het staatsgevaarlijke gekken. Deze mensen hebben superveel Ayn Rand gelezen Café Weltschmerz gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de overheid niet alleen de grote vijand is en niet erkend hoeft te worden, maar in extreme gevallen zelfs met geweld mag worden bestreden. Tot niemands verbazing is er serieuze overlap tussen deze slachtoffercultus en die van Willem Engel.

Dat brengt ons bij Johan Reuver uit Geesteren, die zonder knettergekke levensbeschouwelijke opvattingen ook al een zweem van staatsgevaar over zich had. U kent hem misschien als meneer die bij de boerenprotesten met zijn shovel een hek verwijderde en daarna enorm ging zitten mekkeren toen agenten hem arresteerden. Dat uitstapje leverde hem vorig jaar nog vier weken cel op.

Afijn, gisteren werden Johan en zijn vrouw van hun bed gelicht. Bij de inval werd alles wat los en vast zet (incluis een biljart) meegenomen, en stuitte oom agent onder andere op een berg munitie en een kruisboog. Heel gek maar dit gebeurde allemaal op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie.