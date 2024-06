In Derbent, Dagestan en Makhachkala, Dagestan zijn zojuist met automatisch geweren een synagoge, een politiebureau en in ieder geval één orthodoxe kerk onder vuur genomen. Er zouden in ieder geval tien agenten, een priester en een beveiliger om het leven zijn gekomen; de synagoge staat momenteel in brand.

Update: Derbent is afgesloten: per auto kan er in ieder geval niemand meer in of uit.

Russia's National Anti-Terrorism Committee has introduced a counterterrorism regime in Dagestan after two Orthodox churches and a synagogue were attacked. Video posted online shows that roads leading in and out of Derbent have been closed. Read more: https://t.co/fbNVFc7mpF pic.twitter.com/QdhXj71a1g

Update: er vinden op dit moment op meerdere plekken in Derbent vuurgevechten plaats. Lokale overheid verzoekt iedereen met klem om binnen te blijven.

Update: op zijn hoogtepunt waren er zo'n vijfduizend moslims uit Dagestan naar het kalifaat afgereisd om te strijden voor IS. Daar kan geen Delft tegenop. Goeie PBS docu hierover: hier. Overigens is Dagestan voor meer dan 80% islamitisch. Het heeft er alle schijn van dat de aanslagen van vandaag ook uit die hoek komen.

Update: Voor wie zin heeft in een wetenschappelijk paper over bovengenoemde materie: hier klikken.

Update: Het heet er alle schijn van dat er inderdaad een priester is onthoofd. CNN: "A priest was killed in the attack on the church in Derbent, according to the Dagestan Public Monitoring Commission Chairman, Shamil Khadulaev.

“According to the information I received, Father Nikolay was killed in the church in Derbent, they slit his throat. He was 66-years-old and very ill,” Khadulaev said."

Update: bevestigd: aantal dode agenten opgelopen tot (minstens) zes.

Update: Beelden van terroristen, naast een politiewagen: