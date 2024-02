@VlbEindhoven #AirMobilityCommand @Kon_Luchtmacht When it absolutely positively has to be delivered overnight💪🏽 #Airpower

"Friendly care package inbound" zeiden we vroeger. Maar tegenwoordig zeg je: "Nederland en Jordanië hebben zondagavond medische hulpgoederen en voedsel gedropt in de buurt van het Jordaanse veldhospitaal in Gaza. Beide landen voerden de operatie uit met een C-130-transportvliegtuig. (...) De geschatte kosten van de operatie zijn 1 miljoen euro. (...) Jordanië leverde eerder al meerdere ladingen vanuit de lucht om de penibele situatie van het ziekenhuis te verlichten. Dit keer voerden de militaire toestellen de operatie gezamenlijk uit vanaf een vliegveld in Jordanië. De operatie werd gecoördineerd met Israël."

Eind goed al goed, toestel en bemanning veilig teruggekeerd. Nederland heeft vier Hercules-toestellen. En dan denkt u natuurlijk: jeetje misschien was het wel die onderstaande G-275 die Jack de Vries op 2 maart 2010 in gebruik zegende. Maar het was dus de G-273.

Het zijn diertjes op leeftijd trouwens, uw Herculessen. Defensie heeft de opvolger dus al achter de gordijnen staan, namelijk de Braziliaanse (?) C-390M met twee straalmotoren (wiki).

Een Hercules AC-130 Gunship (wiki) met een GAU-12 Equalizer Gatling gun, een 40mm kanon en 105mm M102 Howitzer aan linkerzijde is u helaas nooit gegund geweest. Gelukkig hebben we de video's nog.