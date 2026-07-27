De tandjes hee, zitten we niet in een [vul in]crisis dan spoelen we wel weer naar een gebitscrisis. We vergrijzen ons de moeder en dat brengt steeds meer grijze gebitjes met zich mee. En omdat de nieuwe ouderen steeds minder vaak zo'n prachtig kunstgebit achter de kiezen hebben, moeten ze vaker naar de tandarts (durven ze gewoon). Breek ons bovendien de bek niet open over het tandartsentekort en de studie tandheelkunde, waarbij studenten nogal wat voor de kiezen krijgen. Het AD schrijft: "Op dit moment zijn er op drie universiteiten 259 opleidingsplaatsen tandheelkunde. De kans om ingeloot te worden is minder dan 10 procent." Daarom laat de beroepsgroep nu de tanden zien en roept die op een tandje bij te zetten voordat er een 'mondzorginfarct' ontstaat en we allemaal met onze mond vol tanden staan. Iets voor het kabinet-Jetten dus om de tanden in te zetten en eens goed op te kauwen, anders wordt het uit louter kwaden kiezen en lopen onze 65-plussers er straks allemaal bij met een gebit zoals hieronder (doorklikken op eigen risico).