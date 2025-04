Je mag heus nog wel grappen maken over hele beroemde actrices met hele grote tanden, juist zelfs, humor, geweldig, actrice Aimee Lou Wood lacht er zelf het hardst om mee, nee prima, maar niet als iemand grote tanden heeft en er een grap in een scène zit over fluoride, dat is echt verschrikkelijk natuurlijk, en als het accent van iemand uit Manchester niet eens echt goed wordt nagedaan, dan is het kwetsend hoor, dat mag echt niet, mensen die uit Manchester komen en wereldberoemde actrices met hele grote tanden, dat zijn gemarginaliseerde groepen, die mag je niet kwetsen, dan moeten er excuses komen, die zijn er ook gekomen, want grappen over wereldberoemde actrices, dat is 'punching down', iedereen weet dat wereldberoemde actrices onderaan de entertainmentvoedselketen staan, maar goed, we zeiden het al, er zijn nu excuses gekomen, dus je kunt juist wel alles zeggen, alleen hoef je niet alles te zeggen want dat is kwetsend, en wie wil er nou kwetsen, kunnen we niet gewoon allemaal grappen maken over Trump, dat is veel leuker, dat is de machtigste man van de wereld, dat is 'punching up', dat is pas echt risico nemen, niemand maakt ooit grappen over Trump, waarom zou dat zijn, doe daar eens onderzoek naar, en waarom schrijven jullie trouwens nooit iets over chemtrails, chemtrails en Trump, Trump en chemtrails, dan kun je pas echt lachen, lange tenen zegt u, nee lange tanden, hahaha, nee over lange tenen mag je ook niet lachen, er zijn in sommige regio's in Engeland (buurt van Manchester) heel veel mensen met lange tenen, ze hebben ook een heel specifiek accent, erg moeilijk om na te doen, maar liever daar geen grappen over maken dus, waar je wel grappen over mag maken staat in een pdf die we als bijlage meesturen (2 regels: chemtrails en Trump) al het andere is 'punching down', alstublieft, dankuwel.