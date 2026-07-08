achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Marine Le Pen runt (met enkelband onder huisarrest?) als presidentskandidaat in 2027

Viermaal scheepsrecht

Wat kan er misgaan na een nederlaag in 2012, 2017 en 2022 terwijl je 30-jarige kroonprins Jordan Bardella die een Italiaanse prinses date in de coulissen hebt staan, en in de peilingen toch zo'n 5 procentpunten populairder lijkt dan Marine. Maar goed, ze gaat het DOEN. En je kunt moeilijk zeggen dat deze run dezelfde wordt als de vorige drie keer, want de vorige drie keer droeg ze geen enkelband tijdens de campagne, debatten en uitslagenavond! Ditmaal zeer mogelijk wel, want ze werd gisteren dan misschien vrijgesproken van haar verbod op deelname aan de presidentsverkiezingen van april 2027, maar ze moet wel nog een jaar lang een enkelband dragen. Bovendien staat ze tijdens die campagne ook nog onder huisarrest, waardoor een rechter vooraf moet goedkeuren wanneer ze 't land in mag.

Ook tegen die enkelband en het huisarrest gaat ze nu in beroep bij de hoogste rechtbank van Frankrijk, maar vrij sub-optimale omstandigheden om je kandidatuur in bekend te maken. Al hoopt ze natuurlijk vooral dat deze rechtszaak (die neerkwam op het schuiven met wat Europees fractie-geld naar de nationale fractie, en volgens de rechter nadrukkelijk niet neerkwam op zelfverrijking) haar de door het systeem verdrukte volksheldin maakt.

Onze voorlopige definitieve werkhypothese: de Franse Deep State wist dat Bardella de verkiezing zou gaan winnen, dus spraken ze Marine Le Pen expres vrij zodat zij opnieuw zal verliezen.

Naschrift: wellicht ten overvloede maar Rassemblement National staat met Jordan of Marine ver aan kop in de Franse peilingen, namelijk met zo'n 32% tot 35% van de stemmen. Het linkse blok volgt met 26% tot 28%, en Macron met 20% tot 24%.

Tags: Le Pen, Bardella, enkelband
@Spartacus | 08-07-26 | 12:00 | 116 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Le Pen wint eerste ronde parlementsverkiezingen zo ruim dat absolute meerderheid mogelijk is

Opkomst met 67% hoogste in decennia, Macron DERDE met slechts 20,5% van de stemmen. Le Pen: "Plicht en eer, leve de Republiek."

@Spartacus | 01-07-24 | 10:00 | 478 reacties

Gaat prima. 103 enkelbanden doorgeknipt in 2018

Mochten ze ergens in tsjoekie tsjoekie land nog Nederlandse asielzoekers terug willen sturen, dat wordt dan lastig, want een veilig land zijn we al lang niet meer.

@Ronaldo | 11-06-19 | 16:00 | 0 reacties

Terugroepactie enkelbanden wegens softwarefaal

Belangrijk bericht voor iedereen die een enkelband heeft besteld bij een lokaal filiaal van de D66-rechtspraak

@Ronaldo | 10-05-19 | 12:00 | 0 reacties

De enkelband. Komedie in vijf tweets

Als het niet zo grappig was, dan was het wel om te huilen.

@Ronaldo | 11-10-18 | 17:05 | 0 reacties

Tele2-storing: enkelbandboeven weekendje vrij

Voelde u zich ook zo lekker veilig in eigen land afgelopen weekend?

@Ronaldo | 09-08-18 | 12:35 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.