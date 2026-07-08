Wat kan er misgaan na een nederlaag in 2012, 2017 en 2022 terwijl je 30-jarige kroonprins Jordan Bardella die een Italiaanse prinses date in de coulissen hebt staan, en in de peilingen toch zo'n 5 procentpunten populairder lijkt dan Marine. Maar goed, ze gaat het DOEN. En je kunt moeilijk zeggen dat deze run dezelfde wordt als de vorige drie keer, want de vorige drie keer droeg ze geen enkelband tijdens de campagne, debatten en uitslagenavond! Ditmaal zeer mogelijk wel, want ze werd gisteren dan misschien vrijgesproken van haar verbod op deelname aan de presidentsverkiezingen van april 2027, maar ze moet wel nog een jaar lang een enkelband dragen. Bovendien staat ze tijdens die campagne ook nog onder huisarrest, waardoor een rechter vooraf moet goedkeuren wanneer ze 't land in mag.

Ook tegen die enkelband en het huisarrest gaat ze nu in beroep bij de hoogste rechtbank van Frankrijk, maar vrij sub-optimale omstandigheden om je kandidatuur in bekend te maken. Al hoopt ze natuurlijk vooral dat deze rechtszaak (die neerkwam op het schuiven met wat Europees fractie-geld naar de nationale fractie, en volgens de rechter nadrukkelijk niet neerkwam op zelfverrijking) haar de door het systeem verdrukte volksheldin maakt.

Onze voorlopige definitieve werkhypothese: de Franse Deep State wist dat Bardella de verkiezing zou gaan winnen, dus spraken ze Marine Le Pen expres vrij zodat zij opnieuw zal verliezen.

Naschrift: wellicht ten overvloede maar Rassemblement National staat met Jordan of Marine ver aan kop in de Franse peilingen, namelijk met zo'n 32% tot 35% van de stemmen. Het linkse blok volgt met 26% tot 28%, en Macron met 20% tot 24%.