Macron gokte na zijn nederlaag in de Europese verkiezingen op een nationale spoedverkiezing, en verloor deze nog zwaarder. Politico.eu kopt zelfs: "Macron is already over. Can anyone stop Le Pen?" Front National won deze eerste ronde 34% van de stemmen, waarmee een rechtse coalitie nu goed is voor zo'n 230 tot 280 zetels. Dat betekent dat een nog succesvollere tweede ronde aanstaande zondag in theorie zelfs tot een absolute meerderheid van 289 zetels kan leiden. En dat zou betekenen dat de onderstaande Jordan Bardella (28, aangetrouwde neef van Le Pen, wiki) Frankrijks premier wordt en binnen een week een kabinet kan vormen.

In de bovenstaande toespraak noemt Le Pen de linkse coalitie (28% van de stemmen) onder Jean-Luc Mélenchon "extreemlinks, antisemitisch, gewelddadig en anti-Republikeins." Fact check: waar, en Antifa & Co rellen al sinds gisteravond tegen de verkiezingsuitslag - wat een vreemd concept blijft in een democratie.

Meer beeld en wetenswaardigheid na de breek.