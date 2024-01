We zouden lachen als het niet zo dieptreurig was. Nee, schrap dat, we moeten gewoon lachen om de intense domheid van deze kansloze voetsoldaten van de drugsoorlog. Als ze zelf de politie niet bellen, lopen ze rond met een baken die verklikt waar ze uithangen. Het geeft tevens aan hoe ver dergelijke gehersenspoelde pubers willen gaan voor dat extra zakcentje voor een Gucci-petje of een modieus tasje en hoe weinig indruk alternatieve straffen zoals enkelbanden maken. Het is vechten tegen de bierkaai. We plukken ze vandaag van de Maasvlakte en volgende week staan ze alweer aan een container te friemelen met een staatsjuweel aan hun been. De constante stroom uithalers in onze containerterminals is een plaag die we niet uitgeroeid krijgen en ook dit jaar onverminderd verder woekert. Ze namen misschien met de jaarwisseling een dagje vrij om cobra's naar hulpdiensten te gooien, maar draaien inmiddels weer op volle toeren. Alleen gisteren werden er al zeven in hun bontkraag gegrepen. In de meeste gevallen minderjarig en grotendeels immuun voor de flutstrafjes die we aan ze uitdelen. Kom op Dilan, waar blijven die gewapende drones, snipers en bijtgrage waakhonden? Zo komen we natuurlijk nooit van die plaag af.