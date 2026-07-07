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DIKASTOCRATIE. Franse 'rechters' Hof van Beroep bepalen of Marine Le Pen verkiesbaar mag staan

Dierbaar hè, die democratie

Marine Le Pen werd in maart 2025 veroordeeld tot uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027. De reden was dat ze EU-geld bedoeld voor fractiemedewerkers van het Rassemblement National in het Europees Parlement, had besteed aan fractiemedewerkers van het nationale Rassemblement National in Frankrijk. Kortom: een extreem onschuldig """vergrijp""", en dan oordeelde de rechter ook nog eens onmiddellijk dat er geen sprake was van zelfverrijking.

Maar goed, wel uitgesloten van verkiezingsdeelname in 2027. Daar ging ze tegen in beroep, en vandaag oordelen vier rechters van het Hof van Beroep wat haar politieke lot is. Mogelijk kan ze door een vorm van strafvermindering toch meedoen, en in het geval van algehele vrijspraak sowieso. En zo niet, dan is het LOT DER FRANKEN in handen van de pas 30-jarige kroonprins Jordan Bardella, mooie docu over hem onderstaand.

De uitspraak vindt vanmiddag plaats, we houden u op de hoogte.

UDPATE 14:05 - Le Pen wordt in hoger beroep 15 maanden verboden een ambt te bekleden, waardoor ze dus wél deel kan nemen aan de verkiezingen in april 2027.

De kroonprins

Geen reden te klein voor een Wollaars Original

Tags: Marine Le Pen, Jordan Bardella, Rassemblement National
@Spartacus | 07-07-26 | 09:30 | 206 reacties

Reaguursels

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