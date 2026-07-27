Vrolijke video uit Parijs waar een man vanochtend om zich een heeft gestoken en daarbij drie vrouwen verwond, waarvan twee ernstig maar wel buiten levensgevaar. Een van de vrouwen zou ook nog eens zwanger zijn. Nadat de dader tegen de grond is gewerkt door een agent buiten dienst (hulde) zegt hij duidelijk hoorbaar (nou ja, duidelijk, voor Le Figaro in ieder geval, ons Frans is niet echt tu ça) "C'est Allah qui m'a ordonné", wat zoveel betekent als "Allah heeft het mij bevolen." Bij de NOS vertalen ze dat als: "Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Volgens Nuñez sprak de man "onsamenhangend" tijdens zijn arrestatie." Nou maakt meneer verder niet echt een coherente indruk en is hij volgens bronnen rond het onderzoek van Le Figaro een 'verward persoon', maar je hoort nou nooit eens mensen die zomaar om zich heen steken bij hun arrestatie onsamenhangende dingen over de Romeinse god Pluto roepen of wel?

UPDATE: Om 15u55 heeft de NOS de berichtgeving aangepast. ""Allah heeft mij de opdracht gegeven", zegt de man."