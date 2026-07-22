Hee daar heb je Samuel Onuha weer. De zoon van een Nederlandse burgemeester en een Nigeriaanse vader (hoezo is hier nog geen sprookjesboek door een 35-jarige pedagoge uit Brabant over, red.) die naar eigen zeggen multimiljonair is en zich druk bezig houdt met influencen en het verkopen van dropshipcursussen eerder met zijn Ruben broer in Dubai werd opgepakt in verband met drugs is nu op Mykonos gearresteerd (zie boven, inclusief de verklaring "Ik ga naar Pluto broer" en iets over 300 jaar en zijn anus) omdat hij poedeltjenaakt over straat liep, voorbijgangers lastigviel en een beeld van de Griekse oud-premier Konstantinos Karamanlis swaffelde. Dat mag dus niet. Volgens een eerdere verklaring van zijn broer zou Samuel gedrogeerd zijn, maar in een nieuw statement dat vannacht online kwam meldt Ruben dat Samuel plotseling is overvallen door een psychose. Nou ja zeg, als je patserige influencers al niet meer op hun woord kunt geloven! Omdat het woensdagochtend is kunt u de zeer NSFW-beelden van Samuel die het beeld swaffelt, mensen lastigvalt en in zijn blote niksie rondloopt HIERRR bekijken.