Nederlandse influencer Samuel Onuha opgepakt na naakt rondlopen en swaffelen beeld op Mykonos
Had volgens broer psychotische aanval
Hee daar heb je Samuel Onuha weer. De zoon van een Nederlandse burgemeester en een Nigeriaanse vader (hoezo is hier nog geen sprookjesboek door een 35-jarige pedagoge uit Brabant over, red.) die naar eigen zeggen multimiljonair is en zich druk bezig houdt met influencen en het verkopen van dropshipcursussen eerder met zijn Ruben broer in Dubai werd opgepakt in verband met drugs is nu op Mykonos gearresteerd (zie boven, inclusief de verklaring "Ik ga naar Pluto broer" en iets over 300 jaar en zijn anus) omdat hij poedeltjenaakt over straat liep, voorbijgangers lastigviel en een beeld van de Griekse oud-premier Konstantinos Karamanlis swaffelde. Dat mag dus niet. Volgens een eerdere verklaring van zijn broer zou Samuel gedrogeerd zijn, maar in een nieuw statement dat vannacht online kwam meldt Ruben dat Samuel plotseling is overvallen door een psychose. Nou ja zeg, als je patserige influencers al niet meer op hun woord kunt geloven! Omdat het woensdagochtend is kunt u de zeer NSFW-beelden van Samuel die het beeld swaffelt, mensen lastigvalt en in zijn blote niksie rondloopt HIERRR bekijken.
Nieuwe verklaring Ruben
Lekker gewerkt Grok
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gezocht. Mensen met geld die iets over geld willen leren van Ryan Babel
Waarom is, zoals dat gaat, onduidelijk
Vrouwonvriendelijke en homofobe moslim Yassine Kaddouri mag bij KRO-NCRV uitleggen waarom de islam niet vrouwonvriendelijk of homofoob is
Omroep met 464 fte niet in staat een niet vrouwonvriendelijke of homofobe moslim op te duikelen
Zwaarbewapende Syrische influencer buiten Druze-stad Sweida verblijft al jaren in Nederland
Artiestennaam: Abu Talaq. Echte naam: Khaled Al Suleiman uit Raqqa, Syrië. Exacte verblijfstatus: onduidelijk, maar wel al jaren in Nederland
Ha. Influencer Mo Bicep opgepakt voor witwassen
Je verwacht het niet
KAMERVRAGEN GRAAG. Influencer Marijn Kuipers werkt veel te hard, staat al om kwart voor 8 op
Het ironische van de ironie is dat je op een gegeven moment een Insta over de dag van een influencer becommentarieert alsof het een lintjesdebat is