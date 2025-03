Het tweetal groeide met een Nigeriaanse vader op als burgemeesterszonen in Wieringen. Het is onduidelijk op welke verdenkingen het tweetal gearresteerd is, maar RTL Boulevard schrijft dat het volgens juice-kanaal RealityFBI zou gaan om "een uit de hand gelopen huisfeest, in combinatie met drugs, de reden zijn geweest voor een politie-inval in de woning waar de broers verbleven in Dubai. Er wordt beweerd dat er een grote hoeveelheid drugs in hun woning is aangetroffen." Ja kijk weet je, Dubai. Een soort Benidorm voor nieuw geld en voetbalvrouwen, en daar mag een hoop, maar drugs niet. De Telegraaf schrijft: "Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt gehoord te hebben van de arrestatie van de broers, maar is nog niet gevraagd om rechtsbijstand. (...) De politie in Dubai verwijst voor de zaak door naar het Criminal Investigation Department (CID), maar daar komt tijdens de Ramadan geen antwoord op de vraag waar de broers precies van worden verdacht, en hoelang ze nog vast blijven zitten." Ten onder aan succes!