D'r loopt een boel gajes rond, vooral onder de grond, ze liggen op en onder bankjes en ze houden hun hand op en vallen voor je neer, en als je er arriveert op Gare du Nord (in tegenstelling tot de rijdende crackverslaving van de NS is de Eurostar wel een vriendelijke trein) moet je zo snel mogelijk maken dat je wegkomt, maar dan ligt er putain de merde ook een stad aan je voeten. Ga eens een keertje niet naar de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe en de Notre Dame en al die andere basisschooldromen, dat is leuk voor Martijn en Sandra met hun kinderen Sterre en Bikkelstorm, en die dingen staan er de volgende keer ook nog wel. Ga eens naar de bistro om de hoek en bestel de huiswijn, niet zoals in al die nieuwe dertien in dozijn hipsterschuren in Amsterdam waar de als natuurwijn verkochte boederijlimonade voor € 7,50 per glas gaat, maar gewoon goede en goedkope Côtes du Rhône, geen gezeik, per karaf. Bestel de fruits de mer in Le Wepler, bezoek alle Bouillons, vooral Julien, rook blauwe Gauloises, flirt met vrouwen, eet kaas, drink meer wijn, struin over een markt, pauzeer bij een brasserie en ga naar Bistrot de la Place, voor de oesters van een euro (en kies de Muscadet, de Chablis of de Sancerre). Doe als Bourdain, bezoek Au Passage, of misschien is het te druk en doet u dat wel de volgende keer. Koop dan ook maar een mes bij Dehellerin of als je een knettergekke winnaar bent misschien wel zo'n duck press, luister naar Miles Davis & John Coltrane, verdrink in een bankje, drink een noisette, toeter een pastis, zet je neer op een terras van een willekeurig etablissement. Drink veel bier, nu zelfs goedkoper dan in Nederland, en hoe het in godsnaam mogelijk is maar de Franstalige obers zijn tegenwoordig óók leuker dan die Engelssprekende stoethaspels in Nederland. Zwaai en lach en bewonder, wandel wat af tot wel 25.000 stappen, struikel niet over de zwervers, maak je gek, bezoek ook eens het zeventiende, kijk niet de verkeerde aan, pis in een steeg, luister jazz in La Gare, ontbijt met croissants ook al doen zij dat zelf niet, kies vaak de formule, drink de champagne en als je dan tóch een museum moet bezoeken: niet het Louvre, dan maar deze, al is het alleen maar om het gebouw van Frank Gehry. Geniet, bonjour, au revoir.