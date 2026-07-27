De stand van het land is in toenemende mate stilstand. Waar we vroeger nog goed waren in alles met infrastructuur wordt nu voor wegonderhoud stukje bij beetje het Belgische model overgenomen en staat elke dag weer ergens een nieuwe brug of viaduct op instorten. Zo moest 18 juli dus ineens de Merwedebrug, geen onbelangrijk ding, dicht voor vrachtwagens en touringcars. (Lijnbussen mogen nog wel want die tellen niet of zo, red.) Het staal in de brug scheurt aan alle kanten, bouwdeskundigen roepen dat de brug MORGEN AL KAN INSTORTEN dus voor onbepaalde tijd (lees: echt heel lang) moeten vrachtwagens omrijden. Nou wil dus het geval dat vrachtwagenchauffeurs DAT LEKKER NIET DOEN. Ja ho eens even, dacht Rijkswaterstaat, dan gaan wij lekker CAMERA'S OPHANGEN en iedereen die het waagt om met de vlam in de pijp over die brug des doods te karren geven we VIJFHONDERD EURO BOETE. Dat gebeurt dus vanaf dit weekend en het werkt... Niet geweldig. Een deel van de vrachtwagenchauffeurs vertikt het om extra kilometers te maken voor een incompetente overheid en neemt de boete op de borst of omzeilt de camera's door een hesje over de nummerplaat te hangen. Begint al lekker vermoeiend te worden deze shitshow. En dit is nog maar het begin.