Ook al levensgevaarlijk: BRUGGEN

Gaat toch echt een brug te ver dit (we gaan al)

brug in nederland

Bruggen (zie foto) hebben we keihard nodig om bijvoorbeeld over water te kunnen lopen, of te fietsen of te rijden of te skeeleren of te watdanooken. Des te verontrustender dat Bouwend Nederland de welbekende noodklok luidt omdat de hele bruggenboel zo'n beetje op instorten staat. Vorig jaar dachten we dat een rolletje plakband misschien wel genoeg zou zijn om onze infrastructuur te redden, maar nu schijnen we 37 miljard euro nodig te hebben 'om de achterstand in te halen'. Tja, waar halen we nu 37 miljard vandaan? Het is niet zo dat we de EU gemakkelijk om centjes kunnen vragen of zo, daar zitten de miljarden ook helemaal niet. Toch is het duidelijk dat we íéts moeten, anders dondert de hele bende nog eens in elkaar en komt straks geen Europeaan meer de John Frostbrug of welke brug dan ook (zie foto) over.

Tags: bruggen, infrastructuur, levensgevaarlijk
@Dorbeck | 21-05-26 | 17:40 | 144 reacties

