Wat nou zo mooi is aan Eurobonds: het werkt precies zoals je verwacht. En dat demonstreert de linkse failed state Spanje, een van de grootste ontvangers van miljarden uit het EU-coronafonds, dat onder leiding van Perdro Sánchez (met z'n corrupte vrouw) bijna 2,5 miljard peseta's euro uit dat fonds in de pensioenpotjes van ambtenaren steekt om tekorten aan te vullen. Wat het nog mooier maakt is dat die stinkende Spanjaarden er gewoon mee wegkomen ook, zo schrijft De Telegraaf: "'Hoewel de betaling van pensioenen en andere vaste uitgaven niet in aanmerking komen voor het coronaherstelfonds, zou het mogelijk kunnen zijn dat lidstaten tijdelijk een deel van de ontvangsten gebruiken om andere begrotingsuitgaven te dekken', zegt een woordvoerder van de Europese Commissie tegen De Telegraaf."

Mooier dan mooier is voorts dat er ook helemaal geen bonnetjes hoeven te worden overlegd: "Normaal gesproken moeten lidstaten voor EU-subsidies bonnetjes inleveren om uitgaven te verantwoorden. Dat is bij het coronaherstelfonds niet het geval." Die bonnetjes zijn dan ook in geen velden of wegen te bekennen. Maar wat is dan het mooist aan deze hele kwestie? Krijgt Nederland bijvoorbeeld ook nog iets uit dat coronafonds? Nou: "Nederland krijgt ’slechts’ 5,4 miljard uit de pot van ruim 700 miljard euro, maar mag via de EU-begroting wel garant staan voor het leenavontuur en vol meebetalen aan de gigantische rente." Goh ja eh gelukkig dan maar dat we nog niet hebben ingestemd met de volgende EU-begroting. O wacht!