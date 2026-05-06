Weet u wat nou het mooie van de EU is? Voor een zacht prijsje krijgen we oogstrelend wonderschoon prachtig beleid en oneindige transparantie. Mooi toch? En het mooie van Nederland, dat is nou net dat er massaal op een partij gestemd is (meh) die PRO dat beleid en PRO die transparantie is en daar maar wat graag een zacht prijsje voor betaalt. Wat je dan niet verwacht is dat dat Eurofiele D66-kabinet allerlei EU-richtlijnen in de wind slaat door bijvoorbeeld niet goed genoeg de digitale veiligheid te waarborgen, de cybersecurity onder controle te houden en de energie op peil te brengen via nationale wetgeving. Dan ontstaat er wrijving tussen de twee geliefden, vindt de Europese Commissie Nederland 'te laks' en zegt Nederland snel (haha) wetgeving (haha) door de Eerste Kamer (haha) te loodsen (haha), en dat levert allemaal geen glans op maar een vechtpartijtje bij het Europese Tribunaal.

De T. schrijft: "Nederland is tot de orde geroepen door de Europese Commissie omdat er onvoldoende werk is gemaakt van de bescherming van belangrijke sectoren als energie, vervoer, gezondheid, water, het bankwezen en digitale infrastructuur. De commissie heeft zelfs besloten ’lakse landen’ als Nederland, Bulgarije, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Spanje en Zweden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat ze de richtlijn die Europees is opgetuigd om landen weerbaarder te maken, nog niet hebben omgezet in nationale maatregelen. Het mooiste van alles: wij, de EU-burgers van Nederland, zitten dus met alle twee opgescheept. Een fijn D66-kabinet. Een fijne EU. Hebben we al een beetje zin in EUROPADAG?