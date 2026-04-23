De identiteitsfraudekanjer is gevallen op de Veluwe! In maart zijn bij de gemeente Epe na een inbraak van ongetwijfeld enorm slimme, mega geavanceerde Mission Impossible-achtige superhackers (haha) namen, burgerservicenummers, adresgegevens, duizend kopieën van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten, buitgemaakt. Wie allemaal slachtoffer zijn van deze hack des doods? ALLE INWONERS. Van iedereen en z'n Eper (Epese? Epeër? Epelaar??) moeder ligt wel iets aan gevoelige informatie bij een stel criminelen. We kunnen teleurgesteld zijn, maar verrast zijn we al lang niet meer. De gemeente (bekend van verrotte bestuurscultuur en 0 vertrouwen) zegt de situatie 'ten zeerste te betreuren' en tevens 'serieus te nemen'. Dat betekent ongeveer zoveel als 'We kunnen niks doen, we kunnen sowieso niks, de hele overheid kan niks, maar erg is het wel'. En erg is het. Al je gegevens in handen van kwaadwillenden, kunt u het zich voorstellen? Waarschijnlijk wel, want iedereen die nog niet betrokken is bij een datalek behoort onderhand tot de uitzondering. Aan de berg slachtoffers kan nu dus een hele gemeente worden toegevoegd. Vreselijk. En dan woon je dus al in Epe...