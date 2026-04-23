Kopieën ID-bewijzen, BSN, bankgegevens etc etc bij gemeente Epe buitgemaakt, ALLE INWONERS slachtoffer van hack
De identiteitsfraudekanjer is gevallen op de Veluwe! In maart zijn bij de gemeente Epe na een inbraak van ongetwijfeld enorm slimme, mega geavanceerde Mission Impossible-achtige superhackers (haha) namen, burgerservicenummers, adresgegevens, duizend kopieën van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten, buitgemaakt. Wie allemaal slachtoffer zijn van deze hack des doods? ALLE INWONERS. Van iedereen en z'n Eper (Epese? Epeër? Epelaar??) moeder ligt wel iets aan gevoelige informatie bij een stel criminelen. We kunnen teleurgesteld zijn, maar verrast zijn we al lang niet meer. De gemeente (bekend van verrotte bestuurscultuur en 0 vertrouwen) zegt de situatie 'ten zeerste te betreuren' en tevens 'serieus te nemen'. Dat betekent ongeveer zoveel als 'We kunnen niks doen, we kunnen sowieso niks, de hele overheid kan niks, maar erg is het wel'. En erg is het. Al je gegevens in handen van kwaadwillenden, kunt u het zich voorstellen? Waarschijnlijk wel, want iedereen die nog niet betrokken is bij een datalek behoort onderhand tot de uitzondering. Aan de berg slachtoffers kan nu dus een hele gemeente worden toegevoegd. Vreselijk. En dan woon je dus al in Epe...
Dit wil je ook lezen
COA-journaal: Epe legt dwangsom op van 63.000 euro per dag, ook Almelo wil asielhotel leeg
Beeld: Stoplicht in Almelo, waar altijd wat te doen is
1700 (!) politiemedewerkers keken onnodig in dossier vermoorde Lisa
Minder blauw achter de laptop!
Dienst Justitiële Inrichtingen GEHACKT
Criminelen 5 maanden lang in systeem
'Ook 'kanker' in gelekte Odido-gegevens'
Niet duidelijk of het de ziekte is, of het scheldwoord
Burgerhatende gemeente Epe zet reacties onder Facebookposts uit
Wie is hier nou de hater? Gij of ik?
Oeh oeh mag de rest van Nederland die 'geheime lijst' met radicale moslims ook?
Voor de Nationale Veiligheid!